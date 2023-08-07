Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:37, 7 августа 2023Россия

Беспилотник самолетного типа упал в Орловской области

Shot: в Орловской области упал дрон самолетного типа
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Беспилотник самолетного типа упал в Орловской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, обломки дрона разбросало по территории площадью 4 квадратных километра. Части беспилотника нашли в Знаменском районе российского региона, что находится в 60 километрах от Орла.

На месте падения дрона нашли двигатель, плату управления, фрагменты корпуса и крыльев. Предварительно, длина устройства была три метра, ширина — два метра, он был собран в кустарных условиях.

Специалисты не нашли на дроне взрывчатки при первичном осмотре. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто изготовил дрон и где он был запущен.

Регион уже атаковывали беспилотники. Так, в ноябре 2022 года под удар попала нефтебаза в селе Стальной Конь в Орловской области. В результате повреждения получил резервуар, никто не пострадал.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в Орловской области режим повышенной готовности. Подобные меры также касаются субъектов Центрального и Южного федеральных округов, за исключением приграничных регионов — в них ввели средний уровень реагирования.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Курс доллара резко вырос

    Мужчина не стал отказываться от любимой еды и похудел на 56 килограммов

    Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтепровод «Дружба»

    Россиян предупредили о массовых блокировках «серых» сим-карт

    МЧС предупредило москвичей об опасности

    Беспилотник самолетного типа упал в Орловской области

    В российском регионе почти 20 детей застряли на необитаемом острове

    Около 20 детей застряли на необитаемом острове в России из-за непогоды

    Малкин вошел в топ-20 лучших центральных нападающих НХЛ

    Москвичи пережили тропическую ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости