Shot: в Орловской области упал дрон самолетного типа

Беспилотник самолетного типа упал в Орловской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, обломки дрона разбросало по территории площадью 4 квадратных километра. Части беспилотника нашли в Знаменском районе российского региона, что находится в 60 километрах от Орла.

На месте падения дрона нашли двигатель, плату управления, фрагменты корпуса и крыльев. Предварительно, длина устройства была три метра, ширина — два метра, он был собран в кустарных условиях.

Специалисты не нашли на дроне взрывчатки при первичном осмотре. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто изготовил дрон и где он был запущен.

Регион уже атаковывали беспилотники. Так, в ноябре 2022 года под удар попала нефтебаза в селе Стальной Конь в Орловской области. В результате повреждения получил резервуар, никто не пострадал.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в Орловской области режим повышенной готовности. Подобные меры также касаются субъектов Центрального и Южного федеральных округов, за исключением приграничных регионов — в них ввели средний уровень реагирования.

