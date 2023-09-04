Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:20, 4 сентября 2023Россия

Жители города-спутника Курской АЭС сообщили о новых взрывах

Жители города-спутника Курской АЭС Курчатова сообщили о новых взрывах

Видео: Telegram / breakingmash

Жители города Курчатов в Курской области, где находится Курская атомная электростанция (АЭС), сообщили о новых взрывах. Их кадры публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах слышен мощный звук взрыва — его сняли камеры видеонаблюдения. По информации издания, очевидцы сообщили о как минимум трех хлопках.

Вечером в воскресенье, 3 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже пытались атаковать город-спутник Курской АЭС. Тогда нежилое здание загорелось после атаки дрона. В результате никто не пострадал, на месте работали силовые структуры. До этого Курчатов попал под удар противника 1 сентября.

В Курчатове находится Курская АЭС — она располагается на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Черном море самолеты уничтожили четыре катера с десантными группами ВСУ

    Туристку из Германии поразили три привычки россиян

    В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для самокатчиков

    52-летняя ведущая объяснила желание делиться откровенными фото

    Российские бойцы заявили о контроле Берховского водохранилища под Соледаром

    Жители города-спутника Курской АЭС сообщили о новых взрывах

    Евросоюз обвинили в разрушении Украины

    Нанесший майнингом ущерб в 22 миллиона рублей россиянин предстанет перед судом

    Оператор БПЛА рассказал об использовании близости к позициям ВСУ

    Владелец «Вкусно — и точка» оценил возможность возвращения McDonald’s в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости