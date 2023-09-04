Жители города-спутника Курской АЭС сообщили о новых взрывах

Жители города-спутника Курской АЭС Курчатова сообщили о новых взрывах

Видео: Telegram / breakingmash

Жители города Курчатов в Курской области, где находится Курская атомная электростанция (АЭС), сообщили о новых взрывах. Их кадры публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах слышен мощный звук взрыва — его сняли камеры видеонаблюдения. По информации издания, очевидцы сообщили о как минимум трех хлопках.

Вечером в воскресенье, 3 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже пытались атаковать город-спутник Курской АЭС. Тогда нежилое здание загорелось после атаки дрона. В результате никто не пострадал, на месте работали силовые структуры. До этого Курчатов попал под удар противника 1 сентября.

В Курчатове находится Курская АЭС — она располагается на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.