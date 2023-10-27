Стало известно о состоянии Курской АЭС после попыток атаки со стороны ВСУ

Курская АЭС в России не получила повреждений при атаке дронов ВСУ

Курская АЭС работает в штатном режиме после сообщений о попытке атаковать ее украинскими беспилотниками. Об этом сообщается в Telegram-канале атомной электростанции.

«Энергоблоки №2, №3, №4 на мощности, установленной диспетчерским графиком, энергоблок №1 — в режиме "без генерации", остановлен для последующего вывода из эксплуатации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природных значений. На месте работают правоохранительные органы.

Ранее стало известно о трех попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС. Они были свершены вечером 26 октября. Случившееся не повлияло на работу станции.

Курская АЭС находится в Курчатове — она располагается на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.