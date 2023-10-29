Над Черным морем и Крымом сбили 36 беспилотников ВСУ

Минобороны: ПВО уничтожила 36 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 36 беспилотников над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым. Об этом сообщило Минобороны России.

Инцидент произошел ночью 29 октября. Уточняется, что дроны самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены дежурными средствами ПВО.

26 октября три украинских беспилотника атаковали Курскую атомную электростанцию (АЭС). Один из начиненных американской взрывчаткой C-4 дронов врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции.