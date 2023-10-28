«Это могло привести к ядерной катастрофе». Украина атаковала Курскую АЭС с санкции Вашингтона

МАГАТЭ: после атаки дрона ВСУ уровень радиации на Курской АЭС не превысил норму

Специалистам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о российских сообщениях насчет беспилотников в районе Курской атомной электростанции (АЭС). В агентстве отметили, что уровень радиации на площадке АЭС не превышает установленных норм.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после инцидента заявил, что ситуация с ядерной безопасностью «остается потенциально опасной не только на Запорожской АЭС». По его словам, специалисты МАГАТЭ продолжат делать все, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта.

В атаковавших Курскую АЭС дронах нашли западные компоненты

Атака тремя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Курскую АЭС была тщательно спланирована, убежден заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с «Лентой.ру» он высказался об участии США в этой атаке.

«Я убежден в том, что это было сделано с позволения и санкционировано США. Мы призываем все страны мирового сообщества обратить на это внимание и выступить с осуждением не только Украины, но и их "хозяев" в лице США и стран блока НАТО. Потому что это могло привести к ядерной катастрофе», — заявил парламентарий.

Украина не могла не осознавать, к каким пагубным и непредсказуемым последствиям это может привести Юрий Швыткин депутат Госдумы

Швыткин пообещал, что Россия применит соответствующие меры на эту атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом он уточнил, что речь не идет об аналогичной атаке на какие-либо ядерные объекты.

Беспилотники, которые пытались атаковать Курскую АЭС, были начинены взрывчаткой С-4 с поражающими элементами. По данным Telegram-канала Shot, на месте падения дронов нашли три брикета пятикилограммового пластита иностранного производства. Сбитые в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове беспилотники были собраны кустарно, их размах крыла составлял 2,5 метра. Один из беспилотников записывал атаку на камеры, но его вывели из строя.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также указала, что в атаковавших станцию беспилотниках применялись компоненты, поставленные Киеву западными странами.

Курская АЭС не в первый раз стала целью для ВСУ

В четверг, 26 октября, российская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Как уточнялось, в результате атаки повреждений и пострадавших нет. Атака на работу станции не повлияла. Радиационный фон на АЭС и близ нее находится в норме на уровне природных значений.

Позднее выяснилось, что один из беспилотников врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции.

Украина неоднократно пыталась атаковать Курскую АЭС. Так, в июле самодельный беспилотник, который двигался на реактивной тяге, взорвался в Курчатове недалеко от АЭС, его обломки упали на жилой дом.