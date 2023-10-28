В России высказались об участии США в атаке Украины на Курскую АЭС

Депутат Швыткин допустил участие США в атаке Украины на Курскую АЭС

Атака тремя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Курскую АЭС, в результате которой один БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, была тщательно спланирована, убежден заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с «Лентой.ру» он высказался об участии США в этой атаке.

«Я убежден в том, что это было сделано с позволения и санкционировано США. Также я убежден в том, что Украина не могла не осознавать, к каким пагубным и непредсказуемым последствиям это может привести. Безусловно, мы осуждаем это», — заявил депутат.

Мы призываем все страны мирового сообщества обратить на это внимание и выступить с осуждением не только Украины, но и их «хозяев» в лице США и стран блока НАТО. Потому что это могло привести к ядерной катастрофе Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Швыткин сообщил, что Россия будет применять соответствующие меры на эту атаку ВСУ.

«Я не говорю, что мы будем атаковать какие-то ядерные объекты, понимая, что это может привести к ядерной катастрофе. Но действия Вооруженных сил Украины должны быть подвержены жесткой массированной информационной атаке со стороны стран Европы и мирового сообщества в целом. Но наши Вооруженные силы как продолжали, так и продолжат выполнять поставленные задачи Верховного главнокомандующего независимо от этой атаки», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ВСУ совершили атаку тремя дронами на Курскую АЭС вечером 26 октября. По предварительным данным, дроны были начинены западными компонентами. «Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции», — раскрыли подробности в МИД.

