Появились подробности о пытавшихся атаковать Курскую АЭС беспилотниках

Shot: пытавшиеся атаковать Курскую АЭС дроны были начинены взрывчаткой С-4

Беспилотники, которые пытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС), были начинены взрывчаткой С-4 с поражающими элементами. Такие подробности сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, на месте падения дронов нашли три брикета пятикилограммового пластита иностранного производства. Сбитые в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове беспилотники были собраны кустарно, их размах крыла составлял 2,5 метра. Один из беспилотников записывал атаку на камеры, но его вывели из строя.

Город-спутник АЭС Курчатов пытались атаковать три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в четверг, 26 октября. Один из беспилотников взорвался у склада ядерных отходов Курской АЭС, на работу станции происшествие не повлияло. Радиационный фон на АЭС и близ нее остается в норме, никто не пострадал.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку России электростанций всех типов.