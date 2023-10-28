В МАГАТЭ высказались по поводу атаки украинских БПЛА на Курскую АЭС

МАГАТЭ: уровень радиации на площадке Курской АЭС не превышает установленных норм

Специалистам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о российских сообщениях насчет беспилотников в районе Курской АЭС. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ, пишет РИА Новости.

«Сообщается, что пострадавших нет, а уровень радиации на площадке Курской АЭС не превышает установленных норм», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщила, что в четверг, 26 октября, ПВО пресекла атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов на станцию. Как уточнялось, в результате атаки повреждений и пострадавших нет. Атака на работу станции не повлияла. Кроме того, специалисты подчеркнули, что радиационный фон на АЭС и в окрестностях «на уровне природных значений».

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после инцидента заявил, что ситуация с ядерной безопасностью «остается потенциально опасной не только на Запорожской АЭС». По его словам, специалисты МАГАТЭ продолжат делать все, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил в интервью «Ленте.ру», что атака тремя беспилотными летательными аппаратами на Курскую АЭС, в результате которой один БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, была тщательно спланирована. По его мнению, это было «сделано с позволения и санкционировано США».

Он также уточнил, что Россия будет применять соответствующие меры на эту атаку ВСУ.