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06:00, 28 октября 2023Бывший СССР

Назван ставший проблемой для армии России дрон ВСУ

Военный эксперт Живов заявил об использовании ВСУ агродронов для атак на ВС РФ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) в зоне боевых действий агропромышленных дронов, названных российскими военными «Бабой-Ягой», стало проблемой для Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Алексей Живов.

«Наибольшей проблемой нашим войскам на многих участках фронта, особенно на херсонском направлении, доставляет БПЛА-рота, которая использует достаточно примитивные агродроны для засад. Они летают над позициями, где работает наша артиллерия и (...) сбрасывают мины. Этот агродрон способен носить шесть 82-миллиметровых мин», — рассказал специалист.

Это очень серьезное оружие, (...) это сейчас в армии самая большая головная боль, в армии такой дрон прозвали "Бабой-Ягой"

Алексей Живоввоенный эксперт

Живов подчеркнул, что дрон «Баба-Яга» очень сложно подавить.

«Есть дроны, которые летают на обычных модулях, — их можно легко подавить обычными глушилками. Но в данном случае мы говорим о тех дронах, которые обычными глушилками подавить нельзя. Такие дроны уничтожают при помощи пулемета Калашникова и тепловизор. Наибольшую проблему нам доставляют эти беспилотные мини-бомбардировщики», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что российские военные применили против ВСУ «тактику загнанного зверя» под Клещеевкой. Для этого они использовали миномет калибра 82 миллиметра.

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      Кирилл Садовский
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