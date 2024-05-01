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09:55, 1 мая 2024Бывший СССР

Командир «Ахмата» одним ножом откопал себя после атаки ВСУ

Командир «Ахмата» Кыпчак рассказал, как одним ножом откапывал себя после атаки

Фото: Александр Река / ТАСС

Командир группы эвакуации спецназа «Ахмат» с позывным Кыпчак одним ножом откапывал себя после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что около 14 часов пытался выбраться из-под завалов, чтобы быстрее выполнить эвакуацию раненых из своей группы. Кыпчак уточнил, что был оглушен, истощен и находился без воды и еды.

«Моя основная задача была вытащить раненых, но из-за обстрелов товарищи не могли помочь. Пришлось откапывать себя. С собой был только нож», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий сбил украинский беспилотник-камикадзе мешком картошки.

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      Мария Винар
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