Командир «Ахмата» одним ножом откопал себя после атаки ВСУ

Командир «Ахмата» Кыпчак рассказал, как одним ножом откапывал себя после атаки

Командир группы эвакуации спецназа «Ахмат» с позывным Кыпчак одним ножом откапывал себя после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что около 14 часов пытался выбраться из-под завалов, чтобы быстрее выполнить эвакуацию раненых из своей группы. Кыпчак уточнил, что был оглушен, истощен и находился без воды и еды.

«Моя основная задача была вытащить раненых, но из-за обстрелов товарищи не могли помочь. Пришлось откапывать себя. С собой был только нож», — отметил он.

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