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19:27, 11 января 2024Бывший СССР

«Я один остался». Раненый российский боец рассказал, как выживал в одном блиндаже с украинским военным

Боец ВС РФ с позывным «Бабка» рассказал, как выживал вместе с военным ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Российский боец с позывным Бабка, получивший ранение под Артемовском, рассказал, как выживал в одном блиндаже вместе с украинским военным.

Военнослужащий поделился, что с группой товарищей выдвинулся, чтобы занять блиндаж солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако еще по пути противник начал накрывать их минами. Тогда он и был ранен. По словам Бабки, бойцов было четверо, о судьбе двоих он не знает, еще один боец также находится в госпитале. Когда российский десантник получил ранение, он решил доползти до блиндажа, где обнаружил раненого украинского военного.

Жили мы с ним, пытались выживать. У нас (...) вообще не было воды, еда была соленая

Бабкароссийский боец

Украинец практически не говорил по-русски, Бабка понял только, что его бросили товарищи. Они выживали вдвоем, пили дождевую воду. Украинский солдат продержался три дня, и российский военный оставался один, пока его не нашли товарищи. Он рассказал, что пробыл в блиндаже под Артемовском десять дней.

25 декабря военный прибыл в Москву. Он ожидает, что пробудет под наблюдением врачей еще около двух месяцев. По словам военнослужащего, товарищи считают, что ему вручат орден Мужества.

Российский боец спас раненого украинца под обстрелами

В октябре военнослужащий Южной группировки войск Вооруженных сил России из Екатеринбурга с позывным Кортес рассказал, что вынес на себе раненого украинца с позиций, которые пытались штурмовать подразделения ВСУ. Когда Кортес уходил вместе с раненым бойцом, артиллерия противника постоянно вела по нему огонь, пытаясь его уничтожить, однако боец оказал пленному первую помощь.

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Кортес рассказал, что ему поступил приказ забирать пленного, по ходу выяснилось, что он сильно ранен. У украинского солдата были побиты пальцы, пришлось затянуть жгутом и вколоть обезболивающее.

Ранее, в марте, раненый в ногу украинский военный попросил помощи у оператора российского дрона, снимавшего его в этот момент. Как писал Telegram-канал «Военкоры русской весны», бойцы ВСУ бросили на поле боя сослуживца, получившего серьезное ранение ноги. Украинского солдата затем эвакуировали российские военные.

Между тем попавший в плен украинский военный Станислав Краевский рассказывал, что российские врачи спасли ему ногу. Мужчина заявил, что к нему «абсолютно адекватно» относятся. По словам пленного, его никто не обижает. «Никаких угроз, запугиваний — такого не было», — добавил он.

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      Алина Гончарова
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