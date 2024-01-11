«Я один остался». Раненый российский боец рассказал, как выживал в одном блиндаже с украинским военным

Боец ВС РФ с позывным «Бабка» рассказал, как выживал вместе с военным ВСУ

Российский боец с позывным Бабка, получивший ранение под Артемовском, рассказал, как выживал в одном блиндаже вместе с украинским военным.

Военнослужащий поделился, что с группой товарищей выдвинулся, чтобы занять блиндаж солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако еще по пути противник начал накрывать их минами. Тогда он и был ранен. По словам Бабки, бойцов было четверо, о судьбе двоих он не знает, еще один боец также находится в госпитале. Когда российский десантник получил ранение, он решил доползти до блиндажа, где обнаружил раненого украинского военного.

Жили мы с ним, пытались выживать. У нас (...) вообще не было воды, еда была соленая Бабка российский боец

Украинец практически не говорил по-русски, Бабка понял только, что его бросили товарищи. Они выживали вдвоем, пили дождевую воду. Украинский солдат продержался три дня, и российский военный оставался один, пока его не нашли товарищи. Он рассказал, что пробыл в блиндаже под Артемовском десять дней.

25 декабря военный прибыл в Москву. Он ожидает, что пробудет под наблюдением врачей еще около двух месяцев. По словам военнослужащего, товарищи считают, что ему вручат орден Мужества.

Российский боец спас раненого украинца под обстрелами

В октябре военнослужащий Южной группировки войск Вооруженных сил России из Екатеринбурга с позывным Кортес рассказал, что вынес на себе раненого украинца с позиций, которые пытались штурмовать подразделения ВСУ. Когда Кортес уходил вместе с раненым бойцом, артиллерия противника постоянно вела по нему огонь, пытаясь его уничтожить, однако боец оказал пленному первую помощь.

Кортес рассказал, что ему поступил приказ забирать пленного, по ходу выяснилось, что он сильно ранен. У украинского солдата были побиты пальцы, пришлось затянуть жгутом и вколоть обезболивающее.

Ранее, в марте, раненый в ногу украинский военный попросил помощи у оператора российского дрона, снимавшего его в этот момент. Как писал Telegram-канал «Военкоры русской весны», бойцы ВСУ бросили на поле боя сослуживца, получившего серьезное ранение ноги. Украинского солдата затем эвакуировали российские военные.

Между тем попавший в плен украинский военный Станислав Краевский рассказывал, что российские врачи спасли ему ногу. Мужчина заявил, что к нему «абсолютно адекватно» относятся. По словам пленного, его никто не обижает. «Никаких угроз, запугиваний — такого не было», — добавил он.

