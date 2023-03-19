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20:03, 19 марта 2023Бывший СССР

Раненый украинский военный попросил о помощи оператора российского дрона

«Военкоры русской весны»: раненый боец ВСУ попросил помощи у оператора российского дрона

Раненый в ногу украинский военный попросил помощи у оператора российского дрона, снимавшего его в этот момент. Видео публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По словам авторов канала, бойцы ВСУ бросили на поле боя сослуживца, получившего серьезное ранение ноги. Позднее к нему подлетел российский беспилотник, и украинец попросил о помощи.

Утверждается также, что после этого его эвакуировали российские военные.

Ранее 19 марта в этом же канале заявили, что бойцы ЧВК «Вагнер» начали «бешеный» штурм позиций Вооруженных сил Украины на юге Артемовска.

Антон Похиляк
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