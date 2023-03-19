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03:05, 19 марта 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили о «бешеном» штурме ЧВК «Вагнер» позиций ВСУ в Артемовске

«Военкоры РВ»: бойцы ЧВК «Вагнер» начали «бешеный» штурм позиций ВСУ на юге Артемовска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали «бешеный» штурм позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По его информации, вагнеровцы активизировали наступление по улице Геологов и Корсунского при поддержке большого количества артиллерийских ударов.

Также в течение дня субботы, 18 марта, военным удалось продвинуться в районе Буденовки еще на несколько кварталов. Одновременно с этим бойцы группы «Вагнер» в районе Забахмутки стремятся снова форсировать реку Бахмутку, они ищут место, где можно будет быстро перейти на правый берег.

В пятницу, 17 марта, советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют до 70 процентов территории Артемовска. До этого врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планомерном продвижении российских военных к полному контролю над городом.

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Марина Совина
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