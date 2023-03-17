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23:24, 17 марта 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали о попытке ВСУ войти в Артемовск

Советник врио главы ДНР Гагин заявил, что ВСУ пытались войти в Артемовск через Часов Яр

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин рассказал о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) войти в Артемовск (украинское название — Бахмут). Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает РИА Новости.

Как отметил Гагин, украинские силы сосредоточили серьезную группировку в Часов Яре и перебросили туда свежие подразделения. По его словам, ВСУ пытались провести контрнаступление и войти в Артемовск. «Попытки были купированы, но противник сейчас достаточно силен на этом направлении», — добавил он, отметив, что на данный момент группировка украинских войск в городе насчитывает около 10 тысяч человек.

Ранее Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют до 70 процентов территории Артемовска. До этого врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о планомерном продвижении российских военных к полному контролю над городом.

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Марина Совина
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