В ДНР заявили о контроле российскими силами до 70 процентов Артемовска

Советник Пушилина Гагин: российские силы контролируют до 70 процентов Артемовска

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют до 70 процентов территории Артемовска (украинское название — Бахмут). Его слова передает РИА Новости.

«Если говорить об Артемовске: наши силы сейчас контролируют порядка 60 процентов, может даже уже более — до 70 процентов самого города», — сказал он.

17 марта Пушилин рассказал о планомерном продвижении российских военных к полному контролю над Артемовском. «Ситуация планомерно продвигается в плане освобождения данного населенного пункта», — отметил он. Как утверждает врио главы ДНР, несколько взводов украинской армии планировали покинуть город, однако эта попытка была пресечена.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что войска республики продолжают сражаться в Артемовске, поскольку потеря города поставит под угрозу другие населенные пункты, контролируемые Киевом. По его словам, ситуация в населенном пункте остается эмоционально очень тяжелой из-за потерь, которые несут украинские силы.