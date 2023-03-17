В ДНР заявили о планомерном продвижении к полному контролю над Артемовском

Врио главы ДНР Пушилин заявил о планомерном продвижении к полному контролю над Артемовском

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил о планомерном продвижении российских войск к полному контролю над Артемовском (украинское название — Бахмут).

По его словам, несколько взводов Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеревались покинуть город, однако эта попытка была пресечена. «Ситуация планомерно продвигается в плане освобождения данного населенного пункта», — отметил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские войска продолжают сражаться в Артемовске, поскольку потеря города поставит под угрозу другие населенные пункты, контролируемые Киевом.

16 марта подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, что крупная партия шведско-британских противотанковых ракетных комплексов NLAW прибыла под Артемовск, где их начали раздавать бойцам ВСУ.