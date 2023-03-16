В ЛНР заявили о прибытии под Артемовск крупной партии ПТРК NLAW

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о прибытии под Артемовск крупной партии ПТРК NLAW для ВСУ

Крупная партия шведско-британских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW прибыла под Артемовск, где их начали раздавать военнослужащим Вооруженным сил Украины (ВСУ). Об этом заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram.

«Выдача идет без инструктажа личного состава, при этом к гранатометам прилагается инструкция пользования только на английском языке», — рассказал Марочко.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина не собирается выводить войска из Артемовска и накапливает силы в Часов Яре.