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11:01, 16 марта 2023Бывший СССР

В ДНР оценили ситуацию в Артемовске

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Украина не собирается выводить войска из Артемовска

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина не собирается выводить войска из Артемовска (украинское название — Бахмут) и накапливает силы в Часов Яре. Ситуацию в населенном пункте оценил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Мы не видим, что есть какие-то предпосылки, что противник собирается выводить подразделения, а для [президента Украины Владимира] Зеленского — спасать [их]. Наверное, [по отношению к ним это] правильнее было бы [это] выражение», — сказал он.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские силы контролируют примерно половину Артемовска. Он рассказал о достаточно серьезных боях, проходящих в промзоне города. Как утверждает Гагин, эта территория более укрепленная и подготовленная в качестве крепости. Советник Пушилина отметил, что промзону тяжело штурмовать.

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Кристина Есикова
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