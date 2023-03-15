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12:21, 15 марта 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о контроле около половины Артемовска российскими военными

Советник Пушилина Гагин: российские военные контролируют примерно половину Артемовска

Фото: РИА Новости

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские военные контролируют примерно половину Артемовска (украинское название — Бахмут). Его слова передает РИА Новости.

«Наши силы занимают около 50 процентов самого города», — сказал он. Гагин отметил, что сейчас достаточно серьезные бои проходят в промзоне Артемовска. По его словам, указанная территория города более укрепленная и подготовленная в качестве крепости: «Это очень серьезный объект». Советник врио главы ДНР уточнил, что штурмовать объект очень тяжело.

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Кристина Есикова
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