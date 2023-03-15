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11:21, 15 марта 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о попытках ВСУ покинуть Артемовск по проселочным дорогам

Советник Пушилина заявил, что части ВСУ пытаются покинуть Артемовск по проселочным дорогам

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Разрозненные части Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются покинуть Артемовск (украинское название — Бахмут) по проселочным дорогам и полям. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Периодически из Артемовска пытаются отступить какие-то разрозненные части ВСУ. Ввиду того, что дороги контролируются, они пытаются отступать проселочными дорогами или полями, через лесопосадки», — сообщил он.

Гагин отметил, что из-за весенней распутицы украинская техника застревает и становится легкой мишенью. По его словам, военным ВСУ приходится отступать пешком. Он подчеркнул, что бойцы республики, пытаясь покинуть Артемовск, также несут серьезные потери.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах усилить оборону города. Кроме того, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ потеряли до 11 тысяч человек убитыми за месяц боев за Артемовск. При этом он не стал раскрывать количество уничтоженной военной техники ввиду секретности. Помимо этого, Пригожин опроверг спекуляции о нахождении в шахтах Соледара и Артемовска больших запасов оружия.

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Кристина Есикова
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