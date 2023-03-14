Пригожин озвучил потери ВСУ в боях за Артемовск

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: в боях за Артемовск ВСУ потеряли до 11 тысяч человек за месяц

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за месяц боев за Артемовск (украинское название — Бахмут) потеряли до 11 тысяч человек убитыми, заявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом сообщает РИА Новости.

«По подсчетам Минобороны, порядка 10-11 тысяч человек в месяц. Это убитыми», — сказал Пригожин, не став раскрывать количество уничтоженной военной техники ввиду секретности.

Он также опроверг спекуляции о нахождении в шахтах Соледара и Артемовска больших запасов оружия.

Ранее Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление в районе Артемовска. По его словам, оно должно пройти в четыре удара.