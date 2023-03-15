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02:30, 15 марта 2023Бывший СССР

Зеленский пообещал усилить оборону Артемовска

Президент Украины Зеленский заявил, что оборона Артемовска будет усилена
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оборона Артемовска (украинское название - Бахмут) будет усилена. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что провел заседание ставки, в ходе которых прозвучали доклады главкома, командующих направлений, а также разведки. «Есть четкая позиция всей ставки: усиливать направление оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" и Бахмут», — сказал украинский лидер.

14 марта основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление в районе Артемовска. По его словам, оно должно пройти в четыре удара. Также он отметил, что в районе Артемовска постоянно дислоцируются порядка 50 тысяч украинских военнослужащих.

11 марта стало известно, что российские силы перерезали последнюю крупную дорогу снабжения группировки ВСУ в Артемовске. Уточнялось, что крупный путь снабжения украинской группировки войск держат под огневым контролем бойцы ЧВК «Вагнер», из-за чего ВСУ вынуждены пользоваться размытыми проселочными дорогами.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что контроль над городом позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

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Марина Совина
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