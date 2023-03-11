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12:18, 11 марта 2023Бывший СССР

В Артемовске перерезали последний крупный путь снабжения ВСУ

«РВ»: российские силы перерезали последний крупный путь снабжения ВСУ в Артемовске
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские силы перерезали последнюю крупную дорогу снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Крупный путь снабжения украинской группировки войск держат под огневым контролем бойцы ЧВК «Вагнер», из-за чего ВСУ вынуждены пользоваться размытыми проселочными дорогами, говорится в публикации. Там подчеркивается, что российские силы подобрались к трассе вплотную.

Автор канала со ссылкой на сводные данные украинских аналитиков пишет, что силы Украины в Артемовске находятся в критической ситуации, в городе идут тяжелые бои. В частности, на севере складывается сложная для Киева ситуация, так как силы ЧВК расширяют северный флаг на запад, атакуют населенный пункт Богдановка и пытаются обойти Хромовое с востока.

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Менее опасна, в свою очередь, ситуация для ВСУ севернее Соледара, на южных окраинах Артемовска идут встречные бои. По предварительным данным, за минувшие сутки российские военные усилили давление восточнее Ивановска с целью перерезать трассу Т0504 и взять ее под контроль на отдельных участках.

«Фактически трасса уже не одну неделю не является проездной, и задействуются альтернативные пути. Но остаться с узкой "горловиной" для снабжения — это крайне опасно», — говорится в сообщении.

Сражение за город продолжается уже более семи месяцев — ВСУ держат оборону в Артемовске с августа 2022 года. 7 марта в Донецкой народной республике заявляли о контроле над половиной города. Власти Украины собираются продолжать оборону Артемовска.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что контроль над городом позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

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Анастасия Шейкина
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