Стало известно о пресечении попытки вывода взводов ВСУ из Артемовска

Пушилин заявил, что ВС России пресекли попытки вывода взводов ВСУ из Артемовска

Российские силы пресекли попытки вывода взводов украинской армии из Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

По словам врио главы ДНР, российским военным стало известно о нескольких попытках вывода взводов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города.

Пушилин также отметил, что ситуация в плане освобождения населенного пункта продвигается планомерно.

Ранее издание Politico сообщило, что на Западе и на Украине растут сомнения в целесообразности решения Киева продолжать удерживать Артемовск. Оставшиеся в городе военные испытывают нехватку снарядов и сталкиваются с растущими потерями.