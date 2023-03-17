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15:43, 17 марта 2023Бывший СССР

Стало известно о пресечении попытки вывода взводов ВСУ из Артемовска

Пушилин заявил, что ВС России пресекли попытки вывода взводов ВСУ из Артемовска

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российские силы пресекли попытки вывода взводов украинской армии из Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

По словам врио главы ДНР, российским военным стало известно о нескольких попытках вывода взводов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города.

Пушилин также отметил, что ситуация в плане освобождения населенного пункта продвигается планомерно.

Ранее издание Politico сообщило, что на Западе и на Украине растут сомнения в целесообразности решения Киева продолжать удерживать Артемовск. Оставшиеся в городе военные испытывают нехватку снарядов и сталкиваются с растущими потерями.

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Алевтина Запольская
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