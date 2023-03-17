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09:57, 17 марта 2023Бывший СССР

На Западе усомнились в решении Киева удерживать Артемовск

Politico: на Западе и на Украине стали сомневаться в решении Киева удерживать Артемовск

Фото: Roman Chop / AP

На Западе и на Украине стали расти сомнения в целесообразности решения Киева продолжать удерживать Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом пишет Politico.

Несмотря на сомнения, президент Украины Владимир Зеленский не уступает и настаивает на том, что высшее командование Украины едино во мнении о необходимости держать оборону, которая длится уже несколько месяцев, отмечают в издании.

По данным Politico, военные в Артемовске испытывают нехватку снарядов и сталкиваются с растущими потерями. На Западе, как и на Украине, начали говорить о том, что войскам пора отступать. Отмечается, что многие даже склонны не воспринимать такую перегруппировку как серьезную военную неудачу.

Ранее журналист Митхил Аггарвал в статье для NBC заявил, что решение Зеленского удерживать Артемовск грозит Киеву серьезными последствиями. По его мнению, украинской армии нужно было отступить еще несколько недель назад.

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Алевтина Запольская
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