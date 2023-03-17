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02:42, 17 марта 2023Мир

В США рассказали о серьезной ошибке Зеленского

NBC назвал ошибкой президента Украины Зеленского приказ удерживать Артемовск
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского удерживать Артемовск (украинское название — Бахмут) грозит серьезными последствиями. С таким мнением выступил журналист Митхил Аггарвал (Mithil Aggarwal) в статье для NBC.

Аггарвал назвал ошибкой Зеленского приказ удерживать Артемовск и возмутился, что вместо вывода войск из города он потребовал удвоить силы.

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«Теперь, когда наступление Москвы усиливается, ряд наблюдателей задается вопросом, не продиктовано ли решение Киева укрепить этот район, а не отступать больше политическим желанием избежать громкого поражения, чем военной логикой», — отметил автор из США.

В свою очередь военный эксперт Конрад Музыка, директор аналитической компании Rochan Consulting посчитал решение Зеленского странным. По его мнению, Вооруженным силам Украины (ВСУ) следовало отступить еще несколько недель назад. «Сейчас просто нет смысла защищать город», — заключил он.

16 марта Зеленский обсудил ситуацию в Артемовске с британским премьером Риши Сунаком. Украинский лидер сообщил, что проинформировал Сунака «о ситуации на фронте» и «обороне Бахмута».

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Марина Совина
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