Зеленский обсудил ситуацию в Артемовске с британским премьером

Президент Зеленский обсудил ситуацию в Артемовске с премьером Великобритании Сунаком

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Артемовске (украинское название — Бахмут) с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом глава республики сообщил на своей странице в Twitter.

Украинский лидер заявил, что во время беседы с британским премьером проинформировал его «о ситуации на фронте» и «обороне Бахмута».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ускорение поставок артиллерийских боеприпасов Киеву и «формулу мира» в республике. При этом руководитель ведомства отметил, что соответствующее вооружение необходимо не только для оборонительных, но и контрнаступательных операций.