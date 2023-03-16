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19:27, 16 марта 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил ситуацию в Артемовске с британским премьером

Президент Зеленский обсудил ситуацию в Артемовске с премьером Великобритании Сунаком

Фото: Richard Pohle / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Артемовске (украинское название — Бахмут) с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом глава республики сообщил на своей странице в Twitter.

Украинский лидер заявил, что во время беседы с британским премьером проинформировал его «о ситуации на фронте» и «обороне Бахмута».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ускорение поставок артиллерийских боеприпасов Киеву и «формулу мира» в республике. При этом руководитель ведомства отметил, что соответствующее вооружение необходимо не только для оборонительных, но и контрнаступательных операций.

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Алевтина Запольская
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