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18:49, 16 марта 2023Бывший СССР

Кулеба обсудил территориальную целостность Украины с главой МИД КНР

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с Цинь Ганом территориальную целостность республики

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Об этом руководитель украинского внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, во время телефонного разговора он обсудил с китайским коллегой территориальную целостность Украины. Кулеба также заявил, что в беседе указал на важность формулы мира украинского президента Владимира Зеленского «для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира» в республике.

Ранее глава МИД Украины сообщал, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ускорение поставок артиллерийских боеприпасов Киеву и «формулу мира» в стране. При этом украинский дипломат подчеркнул, что соответствующее вооружение необходимо не только для «оборонительных», но и контрнаступательных операций.

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Георгий Нестеров
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