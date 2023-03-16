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15:10, 16 марта 2023Бывший СССР

Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок боеприпасов Украине

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок артиллерийских боеприпасов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ускорение поставок артиллерийских боеприпасов и «формулу мира» республики. Об этом заявил украинский министр иностранных дел в Twitter.

«Я поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном о "формуле мира" Украины и способах ускорить доставку артиллерийских боеприпасов», — сказал он. По словам Кулебы, Киев круглосуточно работает с Вашингтоном и другими партнерами для обеспечения Украины всеми необходимыми боеприпасами. Министр подчеркнул, что это вооружение нужно не только для «оборонительных» операций, но и контрнаступательных.

Ранее стало известно о требовании США к Украине экономить снаряды, особенно в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут). Politico со ссылкой на американских чиновников отмечает, что Вашингтон особенно встревожен ситуацией в городе, где боеприпасы расходуются очень быстро.

Ранее в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на снарядный голод на позициях в Артемовске. Боец ВСУ Александр Лейтеха заявил, что отсутствие боеприпасов не позволило украинской армии поразить российский танк, который якобы находился за домом на расстоянии выстрела.

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Кристина Есикова
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