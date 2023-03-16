Солдат ВСУ Лейтеха пожаловался на «снарядный голод» в Артемовске

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Лейтеха пожаловался на снарядный голод на позициях в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает «Военное обозрение».

По его словам, отсутствие боеприпасов не позволило ВСУ поразить российский танк Т-90 «Прорыв», который якобы находился за домом на расстоянии выстрела.

Украинские военные доложили руководству о неудаче, но в ответ получили запрет поражать танк «дорогостоящим натовским боеприпасом», решив, что неподвижный танк подбит и не представляет угрозы. В итоге Т-90 покинул позицию и отбыл в безопасное место, посетовал украинский боец.

Лейтеха подчеркнул, что ВСУ вычисляют «более 75 процентов огневых позиций ВС России», но не могут их обстрелять из-за нехватки боеприпасов для артиллерии.

Ранее российский военный аналитик Василий Дандыкин завил о том, что борьба за Артемовск близится к завершению. «Сейчас понятно, что у украинских частей в Артемовске дела обстоят плохо», — отметил он. По словам аналитика, у ВСУ в городе осталось свободным небольшое «горло», через которое им могут поставлять боеприпасы и подкрепление.