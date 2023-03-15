В России заявили о приближающемся завершении борьбы за Артемовск

Военный аналитик Дандыкин: борьба за Артемовск близится к завершению

Российский военный аналитик Василий Дандыкин завил о том, что борьба за Артемовск (украинское название — Бахмут) близится к завершению. Об этом он рассказал «Известиям».

«Сейчас понятно, что у украинских частей в Артемовске дела обстоят плохо. У них осталось свободным небольшое горло, через которое они могут подбрасывать подкрепления и боеприпасы в город. И то — по грунтовым дорогам, которые простреливаются нашими войсками. Самое плохое для противника, что оно каждый день сужается», — объяснил Дандыкин.

Он отметил, что российские силы наступают и в жилых кварталах, до центра города им осталось пройти около километра. По словам аналитика, в городе находится от 12 до 20 тысяч украинских военных. «И, как видим, их могут отрезать в любой момент», — добавил он.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что российские военные контролируют примерно половину Артемовска.