Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:01, 16 марта 2023Мир

США потребовали от Украины экономить снаряды

Politico: США потребовали от Украины экономить артиллерийские снаряды в боях за Артемовск

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

США потребовали от Украины экономить снаряды, особенно в боях за Артемовск. Об этом пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.

«За закрытыми дверями американские чиновники давят на Киев, чтобы тот экономил артиллерийские снаряды и вел более прицельный огонь», — сказано в материале. Там также отмечается, что Вашингтон особенно встревожен ситуацией в Артемовске, где боеприпасы расходуют очень быстро.

Некоторые представители Пентагона считают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) слишком быстро расходуют припасы, заявил экс-командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Асад заявил о поддержке России в спецоперации на Украине
Врач назвала россиянам самый опасный вид расчесок
Стало известно об избиении мужчины бойцами «Айдара» за отказ купить им спиртное
Совет от жуткого голоса в голове сделал женщину богатой
В США назвали предполагаемые сроки наступления ВСУ
Одноклассница рассказала о погибшей во время урока физкультуры школьнице
Звезда «Эйфории» пожаловался на преследования 61-летнего поклонника
США потребовали от Украины экономить снаряды
Захарова дала совет Белому дому
ЦБ Швейцарии направит десятки миллиардов долларов на спасение убыточного банка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.