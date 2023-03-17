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14:25, 17 марта 2023Бывший СССР

Кулеба назвал последствия потери Артемовска Украиной

Глава МИД Украины: потеря Артемовска поставит под угрозу другие подконтрольные ВСУ города

Фото: Alex Babenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают сражаться в Артемовске (украинское название — Бахмут), поскольку потеря города поставит под угрозу другие населенные пункты, контролируемые Киевом. Такие последствия назвал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

«Поэтому (...) мы должны сражаться в Бахмуте столько, сколько физически сможем», — сказал министр.

Ситуация в Артемовске, по его словам, остается эмоционально очень тяжелой из-за потерь, которые несут ВСУ.

Ранее Politico сообщило, что на Западе и Украине стали расти сомнения в целесообразности решения Киева продолжать удерживать Артемовск. По данным издания, украинские военные в городе испытывают нехватку снарядов и сталкиваются с растущими потерями.

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Алевтина Запольская
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