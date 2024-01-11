Российский боец с позывным Бабка рассказал о выживании с украинским военным

Российский боец с позывным Бабка рассказал, как выживал вместе с военным ВСУ

Российский боец с позывным Бабка рассказал, как он выживал вместе с военным Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого бросили товарищи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам солдата, он был ранен из-за обстрела, начавшегося во время штурма. Когда он очнулся и дополз до блиндажа, внутри уже находился еще живой украинский военный.

Как рассказал военнослужащий, оба мужчины были тяжело ранены, у них не было воды, а еда была соленой. Солдату ВСУ удалось продержаться три дня. Как отмечает российский боец, все это время он разговаривал на украинском языке.

Россиянин провел в окопе под Бахмутом десять дней, после чего его эвакуировали российские военные, которых направили занять блиндаж. По его словам, его пытались эвакуировать ранее, но до места, где он находился, было сложно добраться.

Мужчину удалось эвакуировать в декабре. Его сослуживцы рассказали, что потеряли военного в бою и уже не рассчитывали встретить его снова. Он получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы после взятия штурмом опорных пунктов противника.