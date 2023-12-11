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19:48, 11 декабря 2023Бывший СССР

Тяжелораненые бойцы из России и Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне

Два тяжелораненых бойца из РФ и Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Два тяжелораненых бойца, один из которых служит в Российской армии, а другой — в Вооруженных силах Украины (ВСУ), 10 дней помогали друг другу в серой зоне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сослуживцы российского военного с позывным Бабка потеряли его в бою и уже не надеялись на встречу. Мужчина получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух опорных пунктов противника. По информации канала, чтобы выжить, ему пришлось есть снег и ползти вперед.

Во время продвижения он обнаружил раненого украинского солдата. Бойцы оказали друг другу первую помощь и продолжили искать спасение. В итоге выжить смог только россиянин — он прополз на руках до ближайшей позиции российских войск.

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Сейчас жизни военного ничего не угрожает. Врачи стараются спасти обмороженные ноги военнослужащего, но не исключают варианта с ампутацией. Узнавшие о произошедшем бойцы говорят, что история Бабки является настоящим примером человечности, проявления силы духа и воли.

Ранее попавший в плен украинский военный Станислав Краевский рассказал, что российские врачи спасли ему ногу. «Я не ожидал, что такое будет, честно говоря. Нам говорили, что над нами [будут издеваться]. А тут оказалось, что совсем оно не так. Думал, что мне просто ногу отрежут по самое колено — что с тобой возиться, да и все дела. Есть люди на белом свете», — сказал он.

Мужчина заявил, что к нему «абсолютно адекватно» относятся. По словам пленного, его никто не обижает. «Никаких угроз, запугиваний — такого не было», — добавил он.

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      Варвара Кошечкина
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