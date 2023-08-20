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11:27, 20 августа 2023Бывший СССР

Украинский военный рассказал о спасении российскими врачами

Пленный боец ВСУ Краевский рассказал, что российские врачи спасли ему ногу

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Попавший в плен украинский военный Станислав Краевский рассказал, что российские врачи спасли ему ногу. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент Краевский находится в военном госпитале для раненых украинских военных, мужчине установили аппарат Елизарова. «Я не ожидал, что такое будет, честно говоря. Нам говорили, что над нами [будут издеваться]. А тут оказалось, что совсем оно не так. Думал, что мне просто ногу отрежут по самое колено — что с тобой возиться, да и все дела. Есть люди на белом свете», — сказал он.

Краевский также отметил «абсолютно адекватное» отношение со стороны российских военных и медиков. По словам мужчины, его никто не обижает. «Никаких угроз, запугиваний — такого не было», — заключил он.

Ранее российский военнослужащий Виктор Раидин, освобожденный в июне из украинского плена, рассказал, как встретил день рождения в подвале Службы безопасности Украины (СБУ). «Я гулял по подвалу, ходил, о себе думал. И вдруг ни того ни с сего (...) он (незнакомый пленный — прим. "Ленты.ру") ко мне подходит и просто [дает] ломоть хорошего черного хлеба и говорит: "На!" Я смотрю [и спрашиваю]: "Это что такое?" Он говорит: "Это хлеб. С днем рождения"», — вспомнил военный.

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    Варвара Кошечкина
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