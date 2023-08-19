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12:48, 19 августа 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал о полученном в плену подарке на день рождения

Военный Раидин рассказал, что получил в плену на день рождения кусок хлеба

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский военнослужащий Виктор Раидин, освобожденный в июне из украинского плена, рассказал, как встретил день рождения в подвале Службы безопасности Украины (СБУ). В разговоре с РИА Новости он заявил, что получил от незнакомого пленного в подарок кусок хлеба.

Раидин попал в плен 1 апреля в селе Водяное в Донецкой народной республике. 10 мая, когда военный еще был в плену, ему исполнилось 25 лет.

«Я гулял по подвалу, ходил, о себе думал. И вдруг ни того ни с сего (...) он (незнакомый пленный — прим. "Ленты.ру") ко мне подходит и просто [дает] ломоть хорошего черного хлеба и говорит: "На!" Я смотрю [и спрашиваю]: "Это что такое?" Он говорит: "Это хлеб. С днем рождения"», — вспомнил военный.

Он уточнил, что находившиеся в плену военные голодали, потому что им в день давали по два куска хлеба. Раидин добавил, что запомнит этот подарок на всю жизнь.

Ранее Раидин сообщил, что СБУ снимает видеоролики с российскими военнопленными по написанным заранее текстам. По его словам, сотрудники службы заставляют пленных говорить перед камерой заявления, дискредитирующие Вооруженные силы России.

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    Олег Давыдов
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