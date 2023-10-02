Российский боец спас раненого украинца под обстрелами

Российский военный вынес на себе раненого украинского бойца под обстрелами ВСУ

Военнослужащий Южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) из Екатеринбурга с позывным Кортес рассказал, как вынес на себе раненого украинца с позиций, которые пытались штурмовать подразделения ВСУ. Его слова приводит РИА Новости.

На опубликованном агентством видео показана эвакуация бойца ВСУ. Когда Кортес уходил вместе с раненым бойцом, артиллерия противника постоянно вела по нему огонь, пытаясь его уничтожить. Несмотря на это, боец оказал пленному первую помощь.

Кортес рассказал, что ему поступил приказ забирать пленного. О том, будет ли засада, он не знал наверняка. «Ребята на переднем краю прикрывали. Моя задача была прийти, выяснить, засада это или не засада, и забрать пленного. По ходу выяснилось, что он сильно ранен», — указал боец. У украинского солдата были побиты пальцы, пришлось затянуть жгутом и вколоть обезболивающее.

Из-за плохого состояния пленного эвакуационной группе пришлось выдвинуться ближе к передовой линии, чем планировалось, чтобы помочь нести раненого. В этот момент ВСУ начали обстрел.

Ранее сообщалось, что бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВСУ.