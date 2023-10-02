Российские штурмовики нанесли удар по позициям ВСУ

Штурмовики Су-25СМ нанесли удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) совместно с ударными вертолетами Ка-52 нанесли удар по позициям украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Экипажи штурмовиков Су-25СМ и ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск "Центр" продолжают наносить удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что нанесение ударов велось с помощью авиационного наводчика ЦВО. Он обеспечил оперативную передачу координат и визуально подтвердил попадание по целям. Также в ведомстве рассказали, что воздушная поддержка огнем авиации подразделений группировки войск «Центр» позволяет бойцам успешно выполнять поставленные задачи и удерживать вверенных им рубежи и опорные пункты на передовых позициях.

Также стало известно, что российские военные отразили восемь атак украинской армии на артемовском и авдеевском направлениях. В результате противник лишился более 300 солдат.