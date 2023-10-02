05:13, 2 октября 2023

Российские штурмовики нанесли удар по позициям ВСУ

Штурмовики Су-25СМ нанесли удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) совместно с ударными вертолетами Ка-52 нанесли удар по позициям украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Экипажи штурмовиков Су-25СМ и ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 группировки войск "Центр" продолжают наносить удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении специальной военной операции», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что нанесение ударов велось с помощью авиационного наводчика ЦВО. Он обеспечил оперативную передачу координат и визуально подтвердил попадание по целям. Также в ведомстве рассказали, что воздушная поддержка огнем авиации подразделений группировки войск «Центр» позволяет бойцам успешно выполнять поставленные задачи и удерживать вверенных им рубежи и опорные пункты на передовых позициях.

Также стало известно, что российские военные отразили восемь атак украинской армии на артемовском и авдеевском направлениях. В результате противник лишился более 300 солдат.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о выгоде Зеленского от конфликта на Украине

    Российский боец спас раненого украинца под обстрелами

    Россияне назвали признаки зажиточности в СССР

    В Германии сочли провальной попытку Запада изолировать Россию

    Тревел-блогер предостерег туристов от трех позорных действий в Дагестане

    В Госдуме предложили новые меры поддержки для отцов-одиночек

    Сирия призвала Турцию вывести войска из страны ради нормализации отношений

    В США указали на настоящую проблему Запада

    Российские штурмовики нанесли удар по позициям ВСУ

    Российские силы отразили восемь атак ВСУ на двух направлениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости