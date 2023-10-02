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05:11, 2 октября 2023Бывший СССР

Российские силы отразили восемь атак ВСУ на двух направлениях

МО: ВС России отразили восемь атак ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российские военные отразили восемь атак украинской армии на артемовском и авдеевском направлениях, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили. Его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что противник лишился более 300 солдат. Кроме того, добавил Минесашвили, был уничтожен ангар с украинской военной техникой на донецком направлении.

Ранее штурмовики Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) совместно с ударными вертолетами Ка-52 нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Отмечается, что нанесение ударов велось с помощью авиационного наводчика ЦВО.

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