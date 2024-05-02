Беспилотники ВСУ пытались атаковать энергоинфраструктуру в российском регионе

Анохин: БПЛА ВСУ попытались атаковать энергоинфраструктуру в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о попытке атаки объекта гражданской энергетической инфраструктуры беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) 2 мая. Он написал об этом в Telegram-канале.

Попытка нанесения повреждений объекту была предпринята на территории Рославльского района региона. Глава Смоленской области уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. «На месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы», — добавил Анохин.

Ранее в небе над поселком Афипский в Краснодарском Крае прозвучали взрывы. По словам очевидцев, были слышны звуки моторов. Они уточнили, что первый взрыв прозвучал в 3:10 по московскому времени, после чего раздалось еще два взрыва.