Белый дом отказался подтвердить сообщения о сбитых над Крымом шести ракетах ATACMS. Как удар прокомментировали в России?

Представитель Белого дома Кибри не подтвердил данные о сбитых над Крымом ATACMS

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отказался подтвердить сообщения о том, что российские военные сбили над Крымом шесть ракет ATACMS американского производства, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты Джон Кирби координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США

Представитель Белого дома также уклонился от вопроса о том, сколько именно ракет ATACMS США передали Украине. Чиновник заявил, что оно существенное.

30 апреля в Минобороны России сообщили, что за сутки было сбито шесть украинских ракет американского производства ATACMS, а также две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

В ночь с 29 на 30 апреля жители Симферополя и Джанкоя рассказали о серии громких взрывов в небе над городами Крыма. Позже стало известно, что ВСУ предприняли попытку массированной атаки полуострова.

Пентагон прокомментировал дальнейшие поставки ATACMS Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что США намерены передать Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут.

Ну, мы предоставим столько средств [поражения], сколько сможем Ллойд Остин глава Пентагона

Американский министр обороны ушел от прямого ответа на вопрос, будут ли продолжаться поставки ATACMS Киеву.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о том, что новая партия оружия из США уже начала поступать на Украину. По его словам, активизация обстрелов прифронтовых регионов России свидетельствует о получении ВСУ дальнобойных американских ракет.

В России допустили продолжение атак ВСУ ракетами ATACMS

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев допустил, что украинские военные вновь попытаются атаковать полуостров дальнобойными ракетами.

Он отметил, что целью удара в ночь на 30 апреля были аэродромы. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 12 ракет ATACMS. По словам парламентария, ВСУ хотят пробить крымскую ПВО, чтобы наносить удары по стратегическим объектам.

Допускаю, что по мере приближения майских праздников, а также инаугурации президента России, возможны новые попытки атаковать полуостров Леонид Ивлев депутат Госдумы

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал атаку ВСУ на полуостров ракетами ATACMS терроризмом. По его словам, власти в Киеве «окончательно деградировали».

Они делают то, что могут и считают нужным: бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь Владимир Константинов глава парламента Крыма

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что США создали реальную угрозу для жизни и здоровья граждан России, поставив Киеву ракеты ATACMS. По ее мнению, в Вашингтоне отказываются объективно оценивать события на Украине, там совершили фатальную ошибку, столкнув российский и украинский народ.

