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20:13, 30 апреля 2024Мир

В Крыму заявили о фатальной ошибке США

Сенатор Ковитиди: США создали реальную угрозу для жизни россиян, поставив ATACMS

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

США создали реальную угрозу для жизни и здоровья граждан России, поставив Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты ATACMS, считает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. В беседе с «Лентой.ру» она также заявила о фатальной ошибке Вашингтона.

«В Крыму была отражена попытка атаковать территорию полуострова американскими дальнобойными ракетами ATACMS. ПВО работает системно и хорошо. Но никто не расслабляется. Мы понимаем, что [президент Украины Владимир] Зеленский и его преступный режим агонизируют. Предсмертные судороги украинской власти дорого стоят всем: и в прямом, и в переносном смысле», — заявила Ковитиди.

Поставив Украине баллистические ракеты ATACMS, Соединенные Штаты создали реальные угрозы для жизни и здоровья граждан России

Ольга Ковитидисенатор от Крыма

По словам сенатора, в США отказываются объективно оценивать события на Украине.

«При том, что весь мир видит: народ Украины не хочет воевать, большая часть мужского населения убежала из страны. Придумав эту войну и столкнув два братских народа, США совершили фатальную ошибку», — заключила она.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Симферопольском районе найдены боевые элементы ракет ATACMS, которые не сдетонировали при падении. Губернатор отметил, что находка сделана в районе села Донское в Симферопольском районе, также некоторые несработавшие боеприпасы могут находиться и в окрестностях населенного пункта.

В ночь на 30 апреля ВСУ предприняли попытку массированной атаки Крыма ракетами ATACMS. Очевидцы насчитали в небе над Крымом более десяти мощных хлопков.

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