В Крыму после перехвата ракет ATACMS нашли несдетонировавшие боевые элементы

Глава Крыма Аксенов призвал не приближаться к найденным суббоеприпасам ATACMS

В Симферопольском районе найдены боевые элементы ракет ATACMS, которые не сдетонировали при падении. Об этом предупредил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что находка сделана в районе села Донское в Симферопольском районе, также некоторые несработавшие боеприпасы могут находиться и в окрестностях населенного пункта. «После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса — не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД», — призвал Аксенов жетелей региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку массированной атаки Крыма ракетами ATACMS. Очевидцы насчитали в небе над Крымом более десяти мощных хлопков.