Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:56, 30 апреля 2024Россия

В Крыму после перехвата ракет ATACMS нашли несдетонировавшие боевые элементы

Глава Крыма Аксенов призвал не приближаться к найденным суббоеприпасам ATACMS

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Симферопольском районе найдены боевые элементы ракет ATACMS, которые не сдетонировали при падении. Об этом предупредил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что находка сделана в районе села Донское в Симферопольском районе, также некоторые несработавшие боеприпасы могут находиться и в окрестностях населенного пункта. «После сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы. При обнаружении данного боеприпаса — не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД», — призвал Аксенов жетелей региона.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку массированной атаки Крыма ракетами ATACMS. Очевидцы насчитали в небе над Крымом более десяти мощных хлопков.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Маск назвал единственный нерешенный вопрос в конфликте на Украине. Какую роль он отвел Одессе?

      WADA объяснило разницу в вердиктах по делам Валиевой и китайских пловцов

      В Крыму после перехвата ракет ATACMS нашли несдетонировавшие боевые элементы

      Глава Гагаузии отказалась признать вину в деле о финансировании партии

      Китай отреагировал на обеспокоенность США мощностями производства страны

      Женщин предупредили о вреде некоторых способов контрацепции

      Россиян предупредили о надвигающей на Краснодарский край опасности

      Аниматоршу Нелямим проверят из-за поцелуев девочек-подростков

      В Польше заявили о подаче заявления об участии в ядерной программе НАТО

      Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела российского региона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше