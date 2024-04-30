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21:25, 30 апреля 2024Россия

В Крыму сочли терроризмом атаку ВСУ ракетами ATACMS

Глава парламента Крыма Константинов счел терроризмом атаку ВСУ ракетами ATACMS

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полуостров ракетами ATACMS терроризмом. Его слова приводит РИА Новости.

Политик считает удары по мирному Крыму проявлением наиболее варварской формы терроризма. Он отметил, что власти в Киеве «окончательно деградировали».

«Они делают то, что могут и считают нужным: бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь», — добавил Константинов.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что США создали реальную угрозу для жизни и здоровья граждан России, поставив Вооруженным силам Украины ракеты ATACMS.

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      Марина Совина
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