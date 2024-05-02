Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:44, 2 мая 2024Россия

В Крыму ответили на намек украинского дипломата об исчезновении Крымского моста

Гемпель назвал оскалом террористов намек Кислицы об исчезновении Крымского моста
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Намек постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы о готовящемся нападении на Крымский мост и его исчезновении является «оскалом террористов», считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Его слова приводит РИА Новости.

Так он отреагировал на пост Кислицы в соцсети X (бывший Twitter). Украинский дипломат опубликовал коллаж, содержащий «шесть основных типов мостов на 2024 год». В частности, на картинках изображены мосты с надписями «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты», «Керченские мосты». Последняя надпись относится к пустой картинке.

«Киевский режим продолжает демонстрировать оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть», — прокомментировал ситуацию Гемпель.

По его словам, после того как украинские политики довели страну до развала, они стремятся разрушить гражданские объекты на территории России. Гемпель подчеркнул, что в России допускают возможность очередных провокаций Украины и ответят на каждую из них.

Ранее на новый удар по Крымскому мосту намекнул посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Он опубликовал коллаж с мостом и пуском ракеты и сообщил, что если кто-то еще не успел сфотографироваться на фоне моста, у него еще есть время.

ЖЗЛ

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударах ВСУ дронами по железнодорожной инфраструктуре России

      ФСБ сообщила о приговоре украинскому агенту за шпионаж в Запорожской области

      Доходы Euroclear от замороженных активов России оценили

      В WhatsApp появится новая функция

      Россиянам перечислили запрещенные действия на даче

      В российском регионе пенсионерка нашла на балконе изрезанного мужчину в простыне

      Эффективность популярного у россиян метода лечения простуд оценили

      Похожий на мину предмет нашли у жилого дома в Москве

      13-летнего россиянина забрали с футбола в больницу с разорванной селезенкой

      Собчак показала фото топлес в кровати

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше