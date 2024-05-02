В Крыму ответили на намек украинского дипломата об исчезновении Крымского моста

Гемпель назвал оскалом террористов намек Кислицы об исчезновении Крымского моста

Намек постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы о готовящемся нападении на Крымский мост и его исчезновении является «оскалом террористов», считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Его слова приводит РИА Новости.

Так он отреагировал на пост Кислицы в соцсети X (бывший Twitter). Украинский дипломат опубликовал коллаж, содержащий «шесть основных типов мостов на 2024 год». В частности, на картинках изображены мосты с надписями «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты», «Керченские мосты». Последняя надпись относится к пустой картинке.

«Киевский режим продолжает демонстрировать оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть», — прокомментировал ситуацию Гемпель.

По его словам, после того как украинские политики довели страну до развала, они стремятся разрушить гражданские объекты на территории России. Гемпель подчеркнул, что в России допускают возможность очередных провокаций Украины и ответят на каждую из них.

Ранее на новый удар по Крымскому мосту намекнул посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Он опубликовал коллаж с мостом и пуском ракеты и сообщил, что если кто-то еще не успел сфотографироваться на фоне моста, у него еще есть время.