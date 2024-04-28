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03:22, 28 апреля 2024Мир

Литовский посол намекнул на новый удар по Крымскому мосту

Посол Литвы в Швеции Линкявичюс намекнул на новый удар по Крымскому мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс намекнул на новый удар по Крымскому мосту. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Дипломат опубликовал изображение моста и фотографию пуска ракеты. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», — говорится в публикации.

В середине апреля британская газета The Sun со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют атаковать Крымский мост к середине лета. По словам собеседников издания, для удара по мосту украинская армия может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow. Также отмечается, что для подрыва опор ВСУ применят беспилотные катера.

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      Сергей Грехов
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