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21:47, 14 апреля 2024Интернет и СМИ

В Британии сообщили о планах ВСУ атаковать Крымский мост к середине лета

Sun: Украина планирует атаковать Крымский мост до середины июля
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют атаковать Крымский мост к середине лета. Об этом сообщает британская газета The Sun со ссылкой на украинских чиновников.

«Украинские чиновники заявляют, что разрушат [Крымский] мост... к середине июля», — говорится в материале.

По словам собеседников издания, для удара по мосту украинская армия может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow. Также отмечается, что для подрыва опор ВСУ применят беспилотные катера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления Киева, который включает в себя разрушение Крымского моста. По словам украинского лидера, ВСУ планируют атаковать мосты, по которым перевозится оружие, а также военные аэродромы.

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      Марина Совина
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