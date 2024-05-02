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06:45, 2 мая 2024Бывший СССР

Украинский дипломат решил последовать примеру литовского посла. Он намекнул на исчезновение Крымского моста

Постпред Украины при ООН Кислица намекнул на удар и исчезновение Крымского моста
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица вслед за литовским послом намекнул на готовящееся нападение на Крымский мост. На своей странице в соцсети X он опубликовал коллаж, содержащий «шесть основных типов мостов на 2024 год».

В частности, на картинках изображены «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты», «Керченские мосты». Последняя надпись относится к пустой картине.

Фото: @SergiyKyslytsya

До этого на готовящуюся атаку на Крымский мост намекнул посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Он опубликовал коллаж с мостом и пуском ракеты.

Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время

Линас Линкявичюспосол Литвы в Швеции

В ГУР Украины уничтожение Крымского моста назвали неизбежным

В апреле стало известно, что Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины анонсировало очередную атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. В украинской разведке назвали уничтожение моста неизбежным. Отмечается, что атака на сооружение может быть совершена с помощью дронов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления ВСУ, который включает в себя разрушение Крымского моста. По словам политика, украинская армия собирается атаковать мосты, по которым перевозится оружие, а также военные аэродромы.

Кроме того, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в прошлом году обещал, что Россию ждет «много сюрпризов», в частности пригрозил взорвать Крымский мост.

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Россия обещала ответ с применением любого оружия

В ответ на публикацию литовского дипломата заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский назвал Линкявичюс «подневольной болонкой США». Он также пообещал, что посол Литвы «пожалеет обо всех подобных ляпах».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также отмечала, что Россия не оставит без ответа новые попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удары по Крыму. Она напомнила, что Крымский мост — это объект сугубо гражданской инфраструктуры, нанесение ударов по которому недопустимо.

Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа

Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. Кроме этого, обрушилось два автомобильных пролета. Второй теракт произошел 17 июля 2023 года. Тогда подрыв моста произошел при помощи надводных беспилотных летательных аппаратов.

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      Марина Совина
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