В ГУР Украины анонсировали очередную атаку на Крымский мост. Как и когда она может быть совершена?

The Guardian: Украина собирается провести атаку на Крымский мост в 2024 году

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины анонсировало очередную атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года. О планах Киева со ссылкой на должностное лицо украинской разведки сообщает британское издание The Guardian.

В украинской разведке назвали уничтожение моста неизбежным. Как указал неназванный чиновник, у главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уже есть «большая часть средств для осуществления этой цели». Отмечается, что атака на мост может быть совершена с помощью дронов. При этом The Guardian пишет, что есть серьезные сомнения в том, что Украина способна провести операцию против такой хорошо защищенной цели.

Буданов, как отмечается, следует плану, который одобрил украинский президент Владимир Зеленский. План заключается в «минимизации» присутствия России в Черном море.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

СБУ признала ответственность за атаку на Крымский мост

В марте глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года организовала СБУ с использованием самодельных взрывных устройств, замаскированных под рулоны тепличной пленки.

Общий вес гексогеновой смеси, которой подорвали мост, составил 14 тонн (21 тонна в тротиловом эквиваленте — прим. «Ленты.ру»). Глава ведомства не исключил, что в будущем СБУ может снова атаковать объект.

СБУ уже анонсировала атаки на Крымский мост в ноябре 2023 года. «Дальше будет много сюрпризов, и не только по Крымскому мосту», — говорил тогда Малюк. Он добавил, что «мост обречен».

Глава украинской разведки предупреждал о «новых сюрпризах» в Крыму

В опубликованном в феврале видеообращении Буданов посоветовал гражданскому населению не передвигаться по Крымскому мосту. «Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крым», — высказался глава ГУР.

Комментируя заявление Буданова, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что это форменный нацизм.

Подобные угрозы Буданова — форменный нацизм. Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог Михаил Шеремет депутат Госдумы

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, указал, что подобные слова главы ГУР дают России возможность представить всему миру доказательную базу. Парламентарий также обратил внимание на то, что спецслужбы, как правило, решают свои задачи без лишней шумихи и рекламы. По словам депутата, Буданов, видимо, рассчитывает не ограничивать свою политическую карьеру нынешней должностью.